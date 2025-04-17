В Подмосковье продолжается мониторинг исполнения земельного законодательства

На территории Московской области систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства осуществляется путем проведения обследования земельных участков. Проводят такие обследования инспекторы МЗК, основная задача которых — не наказать правообладателя, а разъяснить, как именно нарушен закон и что нужно сделать, чтобы исправить нарушение. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Так, в г. Павловский Посад на ул. Рябиновая инспекторы зафиксировали очередной самозахват. Помогли обычные профилактические мероприятия. Ограждение собственник демонтировал и перенес, согласно указанным сведениям о границах в едином государственном реестре недвижимости.

А на ул. Пехорская в г. Балашиха было выявлено нецелевое использование — на участке с видом разрешенного использования «для ведения подсобного хозяйства» велась коммерческая деятельность. После выданного инспекторами уведомления собственник исправил ситуацию, изменив ВРИ. Теперь земельный участок используется в соответствии с требованиями ст. 42 ЗК РФ и с его целевым назначением.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.