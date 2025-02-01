В Подмосковье предупредили об увеличении кадастровой цены за неиспользование земли

В Московской области за использование земли не по назначению собственнику могут повысить не только налоговую ставку с 0,3 до 1,5%, но и пересмотреть кадастровую стоимость участка, увеличив ее в десятки раз. Все земельные участки должны использоваться в соответствии с установленным для них целевым назначением, согласно категории и разрешенного вида использования. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«На основании материалов Мунземконтроля, которые автоматически, помимо налоговой, поступают в том числе и в центр кадастровой оценки, кадастровая стоимость пересматривается исключительно в сторону увеличения. А от нее в свою очередь зависит и налоговая ставка. Такие меры мы вынуждены принимать прежде всего для того, чтобы побудить недобросовестных собственников использовать землю в соответствии с законом», — уточнил замминистра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Он также добавил, что по итогам прошлого года за нецелевое использование земли кадастровая стоимость была пересмотрена на 1 516 земельных участках, а налоговый потенциал ввиду повышения кадастровой стоимости составляет 131,4 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.