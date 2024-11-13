В Подмосковье построено овощехранилище мощностью 3,5 тыс тонн

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В деревне Демидово округа Егорьевск завершено строительство овощехранилища мощностью 3,5 тысяч тонн. Объем инвестиций в строительство и запуск составил 24 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Инвестором проекта выступило предприятие ООО «Лесные Дали», специализирующееся на выращивании овощей и их переработке. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что помимо строительства овощехранилища предприятие осуществляют строительство цеха по переработке овощей — чистке и варке. Инвестиции составят 70 млн рублей, будет создано 20 рабочих мест. Запуск цеха запланирован на декабрь 2024 года.

Компания ООО «Лесные дали» создана в 2005 году. Является современным сельскохозяйственным предприятием полного цикла, располагает свыше 3 100 га сельхозугодий и обладает парком современной сельхозтехники. Основные культуры, выращиваемые на предприятии — картофель, свекла, морковь и чеснок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.