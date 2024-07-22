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В Подмосковье переселили свыше 110 человек из аварийного жилья за неделю

В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья переселили 111 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса региона.

Жителям шести городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость.

«Из аварийного жилья переселены 111 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 43 аварийных помещений в Клину, Серпухове, Ступине, Шатуре, округе Пушкинский и Сергиево-Посадском округе», — говорится в сообщении.

За неделю расселили 2 006,31 квадратных метров жилья.

В ведомстве напомнили, что мероприятия по переселению проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.