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В Подмосковье переселили 330 человек из аварийного жилья за неделю

За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 330 человек, жителям 15 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что на прошедшей неделе по национальному проекту «Жилье и городская среда» на территории Московской области было расселено 152 аварийных помещений в Волоколамском округе, Воскресенске, Кашире, Лобне, Лосино-Петровском, Луховицах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, округе Пушкинский, Сергиевом Посаде, Серпухове, Ступине, Шатуре, Щелкове.

По данным пресс-службы, за неделю в регионе расселили 5673,53 квадратных метров жилья.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.