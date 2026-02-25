В Подмосковье опубликовали 41 социальную закупку в феврале

Комитет по конкурентной политике Московской области с 9 по 24 февраля 2026 года разместил 41 закупку в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. Среди них — проекты в сфере дорожного хозяйства, ЖКХ и социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В числе размещенных процедур — пять лотов на круглогодичное содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Также запланирован капитальный ремонт мостовых переходов в Ступине, Волоколамском и Одинцовском округах, Богородском, Егорьевске и Подольске.

Опубликованы закупки на капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельных «Подлипки» и «Головачево», а также на реконструкцию сетей от котельной «Северная-1» в Луховицах. В деревне Таширово Наро-Фоминского округа планируется реконструкция водозаборного узла. Работы пройдут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» предусмотрена реконструкция спортивной школы олимпийского резерва в Клину, а также капитальный ремонт дворцов культуры «Родина» в Химках и «Мир» в Лыткарине.

Информация о закупках размещается в ЕИС и на портале ЕАСУЗ. Малые закупки до 600 тыс. рублей публикуются в Электронном магазине Московской области. Обзоры законодательства доступны в телеграм-канале комитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.