В Подмосковье около 400 человек переселили из аварийного жилья за неделю

В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья переселено 393 человека. Жителям 9 горокругов предоставлены жилые помещения в новостройках, жилье на вторичном рынке или выплачена выкупная стоимость. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Из аварийного жилья переселены 393 человека. На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городских округах: Богородский, Дзержинский, Егорьевск, Котельники, Люберцы, Одинцовский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Электросталь из аварийного жилищного фонда расселено 393 человека из 148 жилых помещений», — говорится в сообщении.

Общая площадь расселяемого жилья составила 6 343,2 кв. метров.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты и предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.