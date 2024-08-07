В Подмосковье объяснили, где лучше взять жилье: на первичном или вторичном рынке

После решения приобрести квартиру возникает вопрос, что лучше: взять на первичном или вторичном рынке? Оба варианта имеют свои нюансы, которые проявятся в долгосрочной перспективе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новостройка привлекает тем, что квартира будет расположена в новом доме, и ее можно обустроить, как хочется. На «вторичку» обращают внимание те, кто хочет сэкономить первое время на ремонте и мебели: часто продавцы оставляют кухонный гарнитур или шкафы при продаже квартир.

Первичное жилье

Первичное жилье — это строящаяся или построенная недвижимость, на которую не зарегистрировано право собственности. Покупается по договору долевого участия или уступки прав требования.

Плюсы первичного жилья: цена на старте продаж минимальная; ставки по ипотечным программам ниже; наличие льготных ипотечных программ; больше возможности выбора; риски застрахованы при покупке по договору долевого участия.

Минусы первичного жилья: ожидание новоселья; отложенное оформление права собственности на жилье; необходимость делать ремонт; временное отсутствие развитой инфраструктуры и дорожной сети.

Вторичное жилье

Вторичное жилье — это недвижимость с оформленным правом собственности. Даже если в ней никто не жил, она все равно считается вторичной. Покупается по договору купли-продажи.

Плюсы вторичного жилья: готовая квартира с отделкой; готовая инфраструктура; возможность быстрого заселения.

Минусы вторичного жилья: ставки по ипотеке выше, чем в новостройках; отсутствие льготных ипотечных программ; изношенность жилищного фонда; юридически риски.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.