В Подмосковье назвали лидеров округов по сносу незаконных торговых павильонов

В Московской области ведутся масштабные работы по демонтажу незаконных торговых павильонов — под снос попадают палатки, в которых торговая деятельность велась с нарушениями. На сегодняшний день лидерами по производству данного вида работ выступают следующие городские округа: Одинцово — снесено 55, Люберцы — 56, Ступино — 55, Сергиев Посад — 50, Коломна — 48. Всего с начала года демонтировано 1 100 нестационарных торговых объектов, из них 746 на муниципальной земле и 354 на частной. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Ленинском округе также продолжается снос палаток — он входит в топ-15 муниципалитетов по данному виду работ. Очередной демонтаж прошел в г. Видное на улице Советской рядом с ТЦ «Курс». Там стояли продуктовый и цветочный киоски прямо над теплотрассой — это затрудняло обслуживанию и ремонт коммуникаций. В этом году в округе планируется снос 150 нестационарных объектов, уже убрали — 39. Все владельцы предупреждаются заранее, часть предпринимателей разбирают свои точки самостоятельно и забирают оборудование.

В ведомстве подчеркнули, что основными нарушениями, фиксируемыми в данных локациях, являются несоблюдение правил благоустройства и архитектурного облика, санитарных норм, работа продавцов без официального трудоустройства, нарушения миграционного законодательства, недоплата налогов в бюджет. В текущем квартале в Подмосковье снесено 716 ларьков, а за прошлую неделю — 48. В ближайшие три года планируется сократить количество таких торговых павильонов вдвое. Работы направлены на обеспечение безопасности и комфорта жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.