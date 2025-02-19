Фото - © Участок на торгах в Наро-Фоминском г.о./Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

В Подмосковье на торги выставили свыше 90 новых объектов с 10 по 14 февраля

На минувшей неделе, с 10 февраля по 14 февраля 2025 года, комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 95 объектов, из которых 71 земельный участок в аренду, 18 земельных участков на продажу, 2 нежилых помещения в аренду, 3 нежилых помещения на продажу и 1 объект комплексного развития территории, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в Наро-Фоминском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью почти 30 соток, расположенный в деревне Купелицы. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 634 520,7 руб./год. После строительства дома участок из аренды возможно выкупить.

В муниципальном округе Егорьевск в собственность можно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 7 соток, расположенный в Егорьевске на ул. Бронницкая. Начальная цена — 589 106 руб.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.