В Подмосковье на аукцион выставлена недвижимость под размещение различных объектов

На западе региона, в Одинцовском районе, на торги выставлен имущественный комплекс в составе: участок 0,44 га и два здания общей площадью 3,9 тыс. кв. м. Имущество может быть использовано как площадка под строительство офиса или магазина. Комплекс находится на территории с. Никольское, по адресу: с. Шарапово, д. 92, д. 93. В окружении: многоквартирные и частные жилые дома, социальные объекты. Поблизости — зеленый массив Звенигородской биостанции МГУ. Расстояние до железнодорожной станции Ястребки — около 3 км, до выезда на Минское ш. — около 13 км, на ЦКАД — 13,5 км.

Прием заявок на участие в аукционе завершается 20 октября.

На северо-востоке области, в Пушкинском районе, на торги выставлен лот, включающий в себя участок 4 га и здания общей площадью 895,4 кв. м. Здесь можно построить глэмпинг или базу отдыха. Имущественный комплекс находится в пос. Лесной, вблизи ул. Садовая. Ранее он принадлежал НИИ Радио им. М. И. Кривошеева. В ближайшем окружении — зеленый массив, индивидуальные жилые дома и многоэтажная застройка. На территории поселка находятся гостевые дома, а также социальные объекты, магазины и рестораны. Расстояние до выезда на Ярославское ш. — 3,2 км, до ЦКАД — 7,5 км, до МКАД — 33 км

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 октября.

В Голицыне (Одинцовский г. о.) инвесторам предлагается недвижимость, включающая в себя участок 0,16 га и здание площадью 225,8 кв. м. Имущество может быть использовано с коммерческими целями. Комплекс находится по адресу: Можайское ш., д. 57. В ближайшем окружении — индивидуальная и многоквартирная жилая застройка, социальные и деловые объекты. Расстояние до выезда на Минское ш. составляет 5,3 км, до МКАД — около 32 км.

Прием заявок от потенциальных инвесторов завершается 10 ноября. Сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.