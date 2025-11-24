В Подмосковье на аукцион выставлен загородный гостиничный комплекс

ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже третьего объекта, находящегося в частной собственности. На торги выставлен гостиничный комплекс на 52 номера, расположенный в Домодедовском районе Московской области. В составе лота: участок 9,2 га и здания общей площадью 4,2 тыс. кв. м. Объект предлагается использовать под коммерцию, с сохранением функции гостеприимства: здесь можно разместить клубный отель, площадку для проведения мероприятий, оздоровительный центр или корпоративный санаторий. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 декабря, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Основное здание гостиницы расположено по адресу: д. Житнево, д. 18В. К нему подключены коммуникации, включая энергоснабжение на 400 кВт. На участке есть котельная мощностью 0,5 МВт. Перед зданием находится пруд с пешеходным «горбатым» мостиком. Юго-западная граница участка выходит к берегу более крупного пруда. Часть территории комплекса занимает смешанный лесной массив со значительным количеством хвойных деревьев, по которому проложена сеть оздоровительных пешеходных дорожек.

На соседнем участке находится детский сад. Помимо этого, окружение представлено индивидуальной жилой застройкой, предприятием агропромышленного комплекса и ресторанами. На территории д. Житнево: магазины продуктов, аптека, спортивный центр, стадион. В соседнем населенном пункте: еще один детский сад, школа, банный комплекс.

Остановка общественного транспорта «Агрофирма Русь» — на удалении 320 м. Выезд на ЦКАД — в 4,7 км, до выезда на трассу М-4 «Дон» — 12,3 км, до МКАД — 36 км.

О запуске торгов частной недвижимостью ДОМ.РФ объявил в конце лета 2025 года. Заявки на реализацию таких объектов направляются их собственниками — юридическими лицами. Недвижимость должна быть расположена на территории России; ее рыночная стоимость должна превышать 10 млн рублей; у объектов должны отсутствовать права третьих лиц, запреты на совершение действий по регистрации.

С продавцом заключается агентский договор. ДОМ.РФ по поручению собственника предоставляет услуги по проведению независимой оценки, рекламному продвижению и проведению аукциона, поиску инвестора, юридическому сопровождению сделки от подписания до регистрации. Торги проводятся на повышение. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Имущество переходит к новому владельцу после проведения расчетов между сторонами сделки и регистрации перехода права собственности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.