В Подмосковье на аукцион выставили земельный массив под строительство жилья

ДОМ.РФ предлагает инвесторам имущественный комплекс в Подольске. В составе лота: участки общей площадью 40,66 га и недвижимость суммарной площадью 213,8 тыс. кв. м. На этом месте победитель торгов сможет реализовать крупный жилищный проект, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 ноября.

Комплекс находится в пос. Кузнечики, в районе ул. 43-й Армии и Кирова. Ранее здесь планировалось разместить многоэтажные жилые дома серии ГМС-2001, отличающиеся повышенной сейсмоустойчивостью, увеличенной площадью квартир и наличием сервисных помещений на первых этажах (колясочные, консьержные). Проект не был завершен, построенные дома находятся в удовлетворительном состоянии.

В ближайшем окружении комплекса — многоэтажная жилая застройка микрорайона Кузнечики-1, социальные объекты. Рядом протекает р. Мóча. Территория частично примыкает к Варшавскому шоссе. Поблизости расположена Подольская областная клиническая больница. С противоположной стороны Варшавского шоссе — лесопарк, конный клуб, малоэтажный жилой комплекс и коттеджные поселки. Остановка общественного транспорта «Кузнечики» — на границе участка. Еще не менее трех остановок общественного транспорта — в радиусе 500 м. Расстояние до ближайшей станции МЦД-2 составляет около 6 км, до центра Подольска — 4,5 км, до МКАД — 31 км.

ДОМ.РФ активно занимается развитием неиспользуемого федерального имущества в Московской области. Так, в августе этого года за 647,4 млн рублей в Красногорске был реализован имущественный комплекс на участках общей площадью 12,17 га. В апреле крупный объект в Люберцах передали инвестору за 30,88 млн рублей. В марте участок 79,35 га в пос. Лесной (округ Пушкинский) был продан за 624,37 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.