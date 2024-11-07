В Подмосковье можно подобрать землю для реализации проекта в сфере туризма

В 2022 году стартовал новый федеральный проект Росреестра «Земли для туризма». Его цель — вовлечение земли в туристический оборот, привлечение инвесторов в регионы с большим туристическим потенциалом, эффективное управление земельными ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Для реализации проекта на территории Московской области заключено соглашение об информационном взаимодействии между Росреестром, публично-правовой компанией «Роскадастр» и правительством Московской области в целях создания условий активного использования туристического потенциала Московской области, а также о порядке формирования перечня земельных участков, имеющих потенциал вовлечения в оборот для развития туристской деятельности.

Вся информация о выявленных земельных участках (территориях), возможных для вовлечения в туристскую деятельность, будет доступна на Публичной кадастровой карте Росреестра в разделе «Земля для туризма». Любое заинтересованное лицо может подать заявку на реализацию своего проекта в сфере туризма.

«Земля для туризма» это один из сервисов единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». Развитие туристической индустрии дает возможность для экономического роста, увеличения занятости и социального развития региона», — отметил заместитель руководителя управления Павел Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», – сказал Воробьев.