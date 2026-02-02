В Подмосковье молодые семьи получили жилищные сертификаты

В Орехово-Зуевском, Раменском и Щелковском округах молодым семьям вручили жилищные сертификаты по программе «Жилище». Семьи смогут приобрести собственное жилье, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Орехово-Зуевском округе семь молодых семей получили жилищные сертификаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Среди получателей — семья Салтыковых, воспитывающая пятерых детей.

В Раменском округе в этом году пять семей смогут приобрести собственное жилье благодаря участию в программе. На торжественном мероприятии отметили, что программа помогает создавать комфортные условия для жизни.

В городском округе Щелково жилищный вопрос решат еще 15 молодых семей. Субсидии позволят им купить дом или квартиру.

Для участия в подпрограмме необходимо соответствовать ряду критериев: возраст до 35 лет, нуждаемость в жилье, регистрация в Московской области и наличие дохода для оплаты 65% стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхоз ипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.