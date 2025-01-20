В Подмосковье из аварийного жилья расселили 29 человек на прошлой неделе

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на прошедшей неделе в Подмосковье расселено 29 человек из 4 городских округов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ключевая цель нацпроекта — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда,

В Богородском городском округе, городском округе Лобня, городском округе Луховицы, Сергиево-Посадском городском округе из аварийного жилищного фонда расселены 29 человек из 9 жилых помещений общей площадью 137,4 кв. метров.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, приобретены квартиры на вторичном рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.