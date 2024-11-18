В Подмосковье из аварийного жилья расселили 158 человек из 10 округов за неделю

За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье расселено 158 человек из 10 городских округов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городских округах: Клин, Серпухов, Сергиево-Посадский, Шатура, Пушкинский, Богородский, Солнечногорск, Дмитровский, Раменский, Орехово-Зуевский — из аварийного жилищного фонда расселено 158 человек из 72 жилых помещений общей площадью 3 118,82 кв. метров.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.