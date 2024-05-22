В Подмосковье набирает обороты программа реновации — переселение из ветхого и аварийного жилья за счет инвестора в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Цель реновации — сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В работе 178 проектов реновации, общей площадью переселения 1,5 млн кв. метров. Из безнадежно устаревшего ветхого и аварийного жилья в современное и комфортное со всей необходимой инфраструктурой переедет более 61 тыс. человек.

Первые проекты в регионе были запущены в 2021 году в Мытищах и Раменском округе. 126 человек из ветхих и аварийных домов уже получили новые квартиры и отпраздновали новоселье.

Сейчас в Подмосковье дан старт еще 12 проектам реновации — в Балашихе, Раменском округе, округе Пушкинский, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Это позволит переселить более 7 тыс. человек в современное новое жилье.

«До конца года в регионе планируется запустить еще 27 проектов, по которым расселят более 17 тыс. жителей. Также, в планах привести в порядок 540 гектаров, заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря более рациональному использованию на их месте жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.