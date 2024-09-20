В Подмосковье будут трансформированы земельные услуги

В административно-деловом центре «Новатор» под руководством министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова прошло расширенное совещание по итогам работы органов местного самоуправления Московской области в сфере земельно-имущественных отношений за 8 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В мероприятии приняли участие представители управления Росреестра по Московской области, комитета по конкурентной политике Московской области, ГКУ «Региональный центр торгов», УФНС России по Московской области и органов местного самоуправления Московской области.

В ходе совещания были подведены итоги исполнения основных показателей по следующим направлениям: предоставление государственных и муниципальных услуг по земле и имуществу, земельно-имущественные торги, проведение работ по государственной регистрации права муниципальной собственности объектов, стоящих на государственном кадастровом учете в рамках поручения президента РФ, администрирование имущественных налогов, ликвидация муниципальных объектов незавершенного строительства и объектов, находящихся в аварийном состоянии, реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Недвижимость за рубль», взаимодействие областного Росреестра с органами местного самоуправления в рамках осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора).

«Сегодня на совещании с городскими округами при участии коллег из других ведомств и федеральных структур мы рассмотрим ряд важных тем, обозначим проблемы, а самое главное, решения, которые нам необходимо достичь в совместной работе. Остается совсем немного времени до конца года, и сейчас важно исправить ситуацию по тем показателям, где есть рисковые зоны, и добиться положительной динамики», — сказал в своей вступительной речи министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Министром областного имущества был сделан акцент на сокращение количества отказов при предоставлении земельных услуг. С 1 января 2025 года начнется трансформация госуслуг по неразграниченным землям.

На сегодняшний день физическим и юридическим лицам в отношении неразграниченных земель доступно 14 услуг, которые оказываются муниципальными органами власти. На прошедшем заседании Мособлдумы был принят закон, меняющий объем полномочий при предоставлении земельно-имущественных услуг в отношении неразграниченных земель и земельных участков между региональными и муниципальными органами власти.

Учитывая существующий уровень оптимизации и возможности информационных систем, предлагается часть оказываемых муниципалитетами услуг оставить предметом полномочий региональных органов власти. Услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование, выдаче разрешения на использование земельного участка, утверждению схемы раздела или объединения земельных участков, предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование будет оказывать областное имущество, но с учетом мнения органов местного самоуправления. Устанавливать соответствие вида разрешенного использования земельных участков классификатору будет исключительно Минмособлимущество. Переводом земель из одной категории в другую (кроме сельхозземель) займется со следующего года Мособлархитектура, так как это непосредственно связано с изменениями, которые вносятся в генплан.

С начала следующего года по оставшимся восьми услугам рассмотрение и решение в органах местного самоуправления остаётся таким же, как и ранее. Это касаетсяперераспределения земель и (или) земельных участков, предварительного согласования предоставления земельных участков, предоставления земельных участков без проведения торгов, выдачи разрешения на размещение объекта, предоставления земельных участков на торгах, предоставления земельных участков в собственность бесплатно. Данные услуги оказываются муниципалитетами по согласованию министерства в рамках так называемого «двойного ключа». Услуги по установлению сервитута и публичного сервитута по главе V.7 Земельного кодекса РФ будут предоставляться органами местного самоуправления самостоятельно.

«Таким образом, за счет полной трансформации муниципальных услуг по неразграниченным землям, мы планируем к концу следующего года добиться снижения количества отказов, а уже с 1 января 2025 года сократим срок оказания услуг ведомством с 15 до 10 рабочих дней», — заключил Тихон Фирсов.

Для заявителей, в связи с распределением полномочий между региональными и муниципальными органами власти, фактически, кроме сокращения срока оказания услуг и количества отказов, ничего не поменяется.

На совещании было также отмечено, что поступления неналоговых доходов в бюджет региона от продажи и аренды недвижимости по итогам восьми месяцев составили 17,3 млрд рублей, что на 2,9 млрд больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среди лидеров по данному направлению г. о. Ступино, где в бюджет поступило 253,8 млн рублей, в Рузском округе — 205 млн, в округе Шаховская — 60 млн, в Шатуре — 57,9 млн, в г. о. Воскресенск — 122,3 млн.

Как отметил директор ГКУ МО «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян, в текущем году значительно возросли показатели эффективности продажи земельных участков на торгах по сравнению с 2023 годом. Так, итоговые цены продажи земельных участков, сложившиеся в ходе торгов, превысили начальные стоимости в 1,5 раза, а конкуренция на торгах увеличилась с 1,8 до 3,2 претендентов на лот.

«Количество опубликованных и реализованных лотов по сравнению с прошлым годом выросло на 24% и 33% соответственно. Это говорит о том, что муниципальным земельным контролем проводится огромная работа по обследованию и вовлечению объектов недвижимости

в хозяйственный оборот. Отмечу лидеров в этой работе: Истра, Шатура, Богородский округ, Наро-Фоминск и Клин. Задачи, которые сейчас в приоритете стоят перед органами государственной власти и городскими округами региона — это оптимизация процессов при подготовке земельных участков к торгам, в целях сокращения сроков вовлечения участков в хозоборот и, соответственно, трудозатрат», — уточнил директор ГКУ МО «Региональный центр торгов».

Важным вопросом повестки расширенного совещания был муниципальный земельный контроль, в рамках которого в этом году уже осмотрено на территории Московской области 227,6 тыс. земельных участков, лидерами в этой работе являются Раменский округ, где осмотрено 15 905 участков, Дмитровский округ (15 250), Можайский округ (14 891), Истра (13 869), Серпухов (11 736).

Самым частым нарушением, которые выявляются в ходе осмотров МЗК, — это нецелевое использование, такие инциденты выявлены на 17,7 тыс. земельных участках, неиспользование земли зафиксировано на2,2 тыс. участках, самозахват — на 6,3 тыс.

Работа по устранению выявленных нарушений по нецелевому использованию ведется с этого года с использованием внедренного нового инструмента контроля — Redmaine. В настоящее время в систему загружено 2 788 объектов для контроля устранения нарушений. На сегодняшний день по 408 объектам направлены исковые заявления в суд о сносе и приведении в соответствие, на 382 земельных участках нарушения устранены, из них вид разрешенного использования изменен на 133 участках, на 215 — прекращено нецелевое использование, на 60 — объекты сняты с кадастрового учета. Пересмотрена в сторону увеличения кадастровая стоимость 525 объектов, прирост налогов ввиду повышения кадстоимости составил 28,9 млн руб.

По словам начальника отдела государственного земельного надзора управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Вероники Маккамбаевой, важную роль в эффективном и рациональном использовании земель играет областной оперативный штаб, в рамках которого ведется работа по выявлению земельных участков и территорий, возможных для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства области.

«Управление и министерство имущественных отношений Московской области проводит серьезную работу по выявлению земельных участков и территорий. Для вовлечения в оборот в этом году необходимо выявить 5 тыс. га. Важно отметить, что на сегодняшний день уже успешно вовлечено 3798,66 га, размещено на публичной кадастровой карте 656,72 га. Основной показатель на 2024 год составил 9077,25 га», — отметила Вероника Маккамбаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.