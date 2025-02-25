В Подмосковье более 8,5 тыс граждан воспользовались услугами по земле и имуществу

С начала года 8 526 собственников и арендаторов земли в Московской области воспользовались электронной услугой по перераспределению земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Электронной услугой по перераспределению могут воспользоваться, в том числе, собственники земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), огородничества и садоводства. Госуслуга позволяет гражданам изменить конфигурацию своего надела для выравнивания его границ или выпрямления их изломанности. При увеличении площади образуемого земельного участка предусматривается плата, равная 50% от кадастровой стоимости «прирезаемого» участка.

Предоставление услуги происходит в два этапа: I — получение постановления администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане или согласия на заключение соглашения о перераспределении в соответствии с проектом межевания территории (ПМТ). Далее заявитель самостоятельно вносит сведения о новых границах земельного участка в ЕГРН. II этап — заключение соглашения о перераспределении.

«Услуга по перераспределению — одна из самых популярных услуг по земле. С начала года в адрес органов местного самоуправления поступило более 8,5 тыс. заявлений на эту услугу. Очень удобно, что заявители могут уточнить наличие обременений и ограничений участка еще до подачи заявления, а также рассчитать стоимость прирезки при перераспределении земельного участка. Благодаря оптимизации процессов адрес вновь образованного земельного участка указывается в документах уже на этапе образования земельного участка и сразу отражается в ЕГРН», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Для получения услуги по перераспределению собственнику или арендатору земельного участка сначала нужно образовать земельный участок — для этого необходимо изготовить схему на кадастровом плане территории (в случае, когда не предусмотрено образование земельного участка путем разработки проекта межевания территории). После этого органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утвердят схему. После утверждения схемы правообладателю участка нужно внести сведения о новых границах земельного участка в ЕГРН. Сделать это можно как самостоятельно, так и через кадастрового инженера. Когда вновь образованный участок поставят на кадастровый учет и определят его кадастровую стоимость, заявление на заключение соглашения о перераспределении сформируется автоматически, то есть заявителю останется только дождаться, когда ему в личный кабинет на портале поступит соглашение о перераспределении (документ подлежит обязательной государственной регистрации).

Важно знать, что нельзя прирезать участок, который находится на ограниченных в обороте землях — в охранных, санитарных или других зонах, если земельный участок принадлежит третьим лицам или если на нем уже есть объекты капитального строительства, принадлежащие другим собственникам, а также, если на данный участок уже претендует другой заявитель.

Перечень оснований для отказа указан в регламенте госуслуги на портале РПГУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.