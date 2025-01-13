В Подмосковье более 4 млрд рублей предусмотрено на покупку жилья детям-сиротам

В Московской области в рамках региональной программы «Жилище», дети-сироты, не имеющие жилья, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на ее покупку. На эти цели в бюджете региона заложено более 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«В этом году собственное жилье получат более 900 детей-сирот нашего региона. Программа предыдущего года показала, что жилищный сертификат стал самым частым выбором ребят и в этом году обеспечивать жильем будем преимущественно с помощью сертификата», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В 2025 году квартиры получат 913 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них жилищный сертификат выбрали 821 ребят, а квартиры — 92. Общий бюджет этого года составил более 4,4 млрд рублей.

При помощи государственного жилищного сертификата ребенок может подобрать себе жилое помещение исходя из своих предпочтений на территории всей Московской области, причем квартира приобретается сразу в собственность.

Федеральным законом закреплены нормы выдачи сертификатов молодым людям с 23 лет. А Московская область — первый регион, где эта планка понижена до 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям региона отметил, что в нынешнем году запустят новую меру поддержки по демографии — это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей молодой семье.

«Молодые семьи — это когда возраст обоих родителей составляет до 35 лет», — отметил губернатор.