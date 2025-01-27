В Подмосковье более 200 человек переселили из аварийного жилья за неделю

В Московской области за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в семи городских округах из аварийного жилья расселили 203 человека из 80 жилых помещений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В семи городских округах Подмосковья: Одинцовский, Павловский Посад, Пушкинский, Пущино, Ступино, Шатура, Бронницы на минувшей неделе переселяли граждан из аварийного жилищного фонда. Всего были расселены двести три человека из восьмидесяти жилых помещений общей площадью 3 570,6 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.