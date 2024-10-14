В Подмосковье более 160 человек переселили из аварийного жилья за неделю

В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья переселено 165 человек. Жителям 13 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На прошедшей неделе по национальному проекту «Жилье и городская среда» на территории Московской области было расселено 73 аварийных помещений в Воскресенске, Дзержинском, Кашире, Лосино-Петровском, Луховицах, Серпухове, Шатуре, Щелково, Ступино, Волоколамском, Орехово-Зуевском, Пушкинском, Сергиево-Посадском округах.

За неделю в регионе расселили 3 027,4 квадратных метров жилья.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты и предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.