В Подмосковье автоматизируют контроль доступа на стройки с помощью платформы 10D

Группа «Самолет» внедряет автоматизированную систему контроля доступа 10D на строительных площадках. Платформа позволяет отслеживать фактическое количество рабочих, оформлять и выдавать пропуска в виде QR-кодов онлайн. Это устраняет необходимость в бумажных разрешениях и магнитных картах, снижая затраты времени и средств. В пилотном проекте срок оформления сократился с 15 минут на документ до 5 минут на заявку на 50 человек, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Система 10D Пасс обеспечивает работу контрольно-пропускных пунктов, контроль численности персонала и может ограничивать доступ при окончании договора или нарушениях дисциплины. Также она собирает данные о сотрудниках, включая информацию о трудовых патентах, что облегчает оформление.

Мобильное приложение отображает цифровой пропуск в виде QR-кода, фотографию и данные сотрудника. Код сканируется при входе и выходе с объекта через СКУД-контроллеры, что исключает возможность передачи пропуска другому лицу.

Встроенная аналитика дает руководителям возможность следить за численностью рабочих, отслеживать историю проходов, фиксировать время нахождения на объекте и анализировать движение рабочей силы.

«На масштабных стройках контроль доступа и учет рабочего времени критически важны. Без цифровых решений это занимает много ресурсов. Мы создали модуль 10D Пасс, который можно адаптировать под любые требования. Сейчас он используется на стройках трех крупных застройщиков из ТОП-5», – сообщил управляющий партнер «Самолет Технологии» Дмитрий Самоходкин.

Современные технологии улучшают процессы проектирования, строительства и управления. Например, в ЖК «Легенда Коренево» от ООО СЗ «Коренево Девелопмент» покупатели могут выбирать квартиры через VR, а в детском саду ЖК «Южная Битца» от ГК ФСК применяется робот для нанесения рисунков на стены, что ускоряет отделку в три раза и повышает ее качество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.