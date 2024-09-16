В Подмосковье 375 человек переселили из аварийного жилья за неделю

В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья переселено 375 человек. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты и предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Из аварийного жилья переселены 375 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселение в городских округах: Богородский, Волоколамский, Воскресенский, Егорьевск, Истра, Кашира, Лосино-Петровский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Шатура, Щелково, Электрогорск», — говорится в сообщении.

За неделю расселили 6 368,86 квадратных метров жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.