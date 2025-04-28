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В Подмосковье 209 человек переехали в новые квартиры из аварийного жилья

На прошедшей неделе переселение из аварийного жилья проходило в одиннадцати городских округах: Дмитровский, Истра, Красногорск, Одинцовский, Павлово-Посадский, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Шатура, Электросталь, сообщает министерство строительного комплекса Московской области. Из 87 жилых помещений общей площадью 33 277,7 кв. м переехало 209 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Уже скоро в новые квартиры переедут жители Старой Купавны и поселка Туголесский Бор в Шатуре.

В Старой Купавне уже получено заключение о соответствии построенных домов проектной документации и поданы документы для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

«В квартирах сделали хорошую отделку. Есть вся сантехника, электрические плиты, проведен интернет. Приходи и живи — заселяйся с минимальной мебелью. Здания с красивыми фасадами, которые украшают город. При желании можно установить кондиционер — для этого оборудовали специальные места», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

На прилегающей территории обустроены детские и спортивные площадки.

Расселение проводится в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.