В Подмосковье 156 человек переехали в новые квартиры из аварийного жилья

На прошедшей неделе из аварийного жилищного фонда расселены 156 человек из 61 жилого помещения, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Общая площадь расселенных помещений составила 2 062,98 кв. метров. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, закуплены квартиры на вторичном рынке», — уточняется в сообщении.

Расселение проводилось в следующих городских округах: Бронницы, Волоколамский, Воскресенск, Коломна, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Ступино, Шатура, Щелково.

Ключи от свих квартир получили первые жильцы новостройки и в Дмитровском округе. В микрорайоне Строителей завершилось строительство нового 9-этажного дома, куда переедут 504 жителя из аварийного жилья на улицах Вокзальная, Свобода и микрорайона Трудовая.

«Мы очень рады. Даже до конца не понимаем насколько. Для нас это очень долгожданное событие», — рассказала новосел Екатерина Волостных.

Работа по расселению аварийного жилья продолжается в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на всестороннее развитие инфраструктуры и повышение качества и улучшение условий жизни людей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.