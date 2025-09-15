В Павловском Посаде завершается капитальный ремонт детского сада при лицее № 2

Работы выполняются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящее время строители завершили все демонтажные, фасадные и кровельные работы, завершают отделочные работы, продолжается монтаж инженерных коммуникаций, монтаж дверей, обустройство входных групп, также строители занимаются сборкой и установкой новой мебели, благоустройством прилегающей к детскому учреждению территории, пусконаладочными работами», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также проведут внутреннюю отделку, кровельные работы, модернизируют пищеблок и благоустроят прилегающую территорию. Будет заменена и мебель.

Завершить работы на объекте планируется в октябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.