В Павловском Посаде прошло вручение сертификатов в рамках программы «Жилище»

В этом году четыре молодые и одна многодетная семьи из Павлово-Посадского городского округа отметят новоселье. Свидетельства на субсидии им выдали в рамках государственной программы «Жилище». Теперь семьи смогут приобрести собственный дом или квартиру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Будущие новоселы сравнивают получение сертификатов с настоящим новогодним подарком. Большинство уже определились, где купят себе жилье.

Участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» должны быть в возрасте до 35 лет, нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека), проживать в Московской области (регистрация по месту жительства), иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» — многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей, могут по свидетельству получить 100 процентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.