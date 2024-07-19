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В Павловском Посаде продолжается ремонт детского сада «Незабудка» на улице Фрунзе, дом № 35. Строители завершили установку новых пластиковых окон. Сейчас работники уже утепляют стены и закрывают их вентилируемым фасадом, сообщает пресс-служба областного Минстройкомплекса.

«Внутри здания строители заканчивают штукатурку стен и новых перегородок. Пол выровняли при помощи мокрой стяжки. Такой способ позволяет сделать поверхность более ровной, благодаря чему финишное покрытие ляжет без помех. Сейчас на объекте трудится более 80 строителей», — уточняется в сообщении.

Ремонт в учебном заведении планируется завершить к 1 сентября.

Ремонт в детском саду проводится в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.