В Павлово-Посадском округе начался капремонт школы № 11 в деревне Кузнецы

В деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа стартовал капитальный ремонт школы № 11, который планируют завершить к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа начались работы по капитальному ремонту средней школы № 11 на улице Новая, 14. Подрядчик приступил к демонтажу, после чего проведет кровельные, фасадные и внутренние отделочные работы, заменит системы отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации, а также окна и двери.

Капремонт проводится в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета. Общая площадь здания составляет 3 889,3 квадратных метра.

В школе также обновят мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построили 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.