В Павлово-Посадском округе благоустроят общественную территорию «Аллея Героев»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Аллея Героев» в городе Электрогорск Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Аллея Героев» в г. Электрогорск».

Площадь земельного участка под благоустройство 1 200 кв. м. Планируется благоустройство и озеленение территории, установка скамеек и навеса, и пр.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.