В Орехово-Зуевском округе снесено 18 аварийных объектов за 9 месяцев 2025 года

В рамках проведения работ по ликвидации объектов, находящихся в аварийном состоянии и подлежащих сносу, за 9 месяцев 2025 года в Орехово-Зуевском городском округе было снесено 18 аварийных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вместе с руководителем территориального отдела проверили эту работу на территории Дрезны. Расселенный дом 18 на улице Революции доставлял много беспокойства жителям прилегающих частных домов. Ведутся работы по вывозу строительного мусора. На очереди — дом по адресу улица Вокзальная, 14», — сообщила заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Татьяна Павлова.

До конца 2026 года планируется снести еще 6 расселенных аварийных МКД.

Ранее в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа снесли два аварийных двухэтажных дома 1949 и 1952 годов постройки. Их расселили в конце 2024 года по программе переселения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.