В Орехово-Зуево завершили треть капремонта школы №20 имени Бирюкова

В Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт второго корпуса школы №20 имени Н.З. Бирюкова по адресу: улица Иванова, дом 11. Строительная готовность объекта превышает 33%.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». На объекте задействованы более 40 специалистов и 2 единицы техники. Завершены демонтажные работы, продолжаются общестроительные и отделочные работы, а также ремонт фасада и кровли.

В ходе капремонта планируется обновить кровлю, фасады, входные группы, полностью заменить инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию. Завершить все работы планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.