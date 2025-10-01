В Орехово-Зуеве снесли аварийный жилой дом

В городе Ликино-Дулево, на улице 30 лет ВЛКСМ, выполнен снос аварийного многоквартирного дома № 11. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный жилой дом был построен в 1958 году. Его общая площадь составляла немногим более 305 квадратных метров. Вследствие физического и морального износа строительных конструкций здание было признано аварийным и непригодным для проживания. В конце 2024 года в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» была проведена процедура расселения. Жители восьми квартир переехали в новый дом на улице Октябрьская. Затем здание включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

В августе текущего года был завершен комплекс мероприятий по демонтажу аварийного строения. В настоящий момент территория полностью расчищена от строительного мусора.

Порядок использования освободившегося земельного участка администрацией пока не определен.

Всего в Орехово-Зуевском городском округе было выявлено 374 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 294 объекта, что составляет 79% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.