В Орехово-Зуеве после капитального ремонта открылся стадион «Торпедо»

Завершился капитальный ремонт стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве на ул. Мадонская, д. 37. Работы провели в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Строители обновили поле и беговые дорожки, привели в порядок спортивные залы и раздевалки, заменили инженерные сети, окна, двери, фасад и кровлю здания. Кроме того, на территории построили дополнительное футбольное поле, спортплощадку с противоскользящим покрытием, тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием, мини-футбольное поле, хоккейную коробку, воркаут-площадку и беговую дорожку. Установили трибуны у хоккейной коробки, которая зимой превращается в каток.

Общая площадь комплекса составляет 24,5 тысяч квадратных метров. Трибуны стадиона «Торпедо» рассчитаны почти на 1 тыс. посадочных мест.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.