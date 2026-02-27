В округе Шатура капремонт Дома культуры выполнили на 57%

Капитальный ремонт Коробовского дома культуры продолжается в селе Дмитровский Погост округа Шатура. Строительная готовность объекта превысила 57%, работы ведутся по госпрограмме за счет бюджета в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Финансирование осуществляется из регионального бюджета.

На площадке задействованы 47 человек и две единицы техники. Строители завершили демонтаж, заканчивают фасадные работы, выполняют общестроительные и отделочные процессы, ремонтируют кровлю и монтируют инженерные коммуникации.

В здании обновят кровлю и водосточную систему, заменят инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также отремонтируют внутренние помещения, фасад и благоустроят прилегающую территорию. Для дома культуры закупят новую мебель и оборудование. Завершить капремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.