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В округе Коломна возведут пятиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья

В Озерах построят многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. В районе Коммунистической площади стартовали работы по строительству пятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

На объекте в настоящее время задействованы 24 рабочих и четыре единицы техники. Строители ведут монолитные работы по устройству фундамента пятиэтажного многоквартирного дома, проводят бетонирование фундаментной плиты.

Согласно проекту, здесь появится пятиэтажка из семи секций, в которых будет 193 квартиры. Общая жилая площадь здания — 7,9 тыс. квадратных метров. Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Завершить строительство дома в Озерах планируют до конца 2025 года.

Всего в рамках реализации нового этапа госпрограммы по расселению домов в городском округе Коломна планируется расселить 504 семьи: 1427 человек получат возможность улучшить свои жилищные условия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.