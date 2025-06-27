В Одинцовском ЖК Skolkovo One завершается строительство трех корпусов

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В Одинцовском округе продолжается возведение нового жилого комплекса бизнес-класса Skolkovo One. Завершающий этап строительства — новые корпуса 4, 5, 6. Специалисты уже установили межквартирные двери, на финальной стадии — отделка входных групп. Для облицовки стен и пола применяются высококачественные материалы. Каждое лобби во всех трех домах имеет свой уникальный стиль, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В местах общего пользования оборудованы комфортные зоны ожидания, просторные колясочные, стойки ресепшн, установлены современные лифты, Дома оснащены автоматизированной системой контроля и управления доступом, обеспечивающей безопасность жителей.

Также в ЖК заканчивается благоустройство территории с высадкой деревьев, кустарников и восьми крупных цветников.

Всего в составе Skolkovo ONE построят 16 корпусов высотой 5–9 этажей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.