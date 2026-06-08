В Одинцовском округе завершили 80% капремонта школы в Часцах

Капитальный ремонт Часцовской школы в поселке Часцы Одинцовского округа выполнен более чем на 80%. Строители завершили демонтаж и продолжают кровельные, фасадные и отделочные работы. Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте полностью завершены демонтажные работы. Подходят к концу кровельные и фасадные работы, продолжаются отделочные и общестроительные процессы, а также монтаж инженерных сетей. В ремонте задействованы 40 специалистов и одна единица техники.

Площадь здания школы составляет 2302,3 квадратного метра. В ходе капитального ремонта обновят внутренние помещения, модернизируют пищеблок и расширят входную группу. На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение, оборудуют футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, а также площадки для тенниса и баскетбола.

Работы выполняют в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие школы после ремонта намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.