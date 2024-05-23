В Одинцовском округе продолжается строительство школы на 600 мест в Заречье

В Одинцовском округе продолжается строительство школы на 600 мест на улице Торговой в Заречье. В эксплуатацию объект должны сдать в III квартале этого года, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Сейчас строители выполняют фасадные работы и благоустраивают территорию вокруг школы. Фасад предполагается сделать комбинированным — кроме обычной штукатурки, там будут присутствовать и элементы, выполненные из клинкерного кирпича.

В новом образовательном учреждении будет три корпуса, в каждом из которых будет учиться по 200 школьников. Предусмотрены как обычные классы, так и помещения для «продленок», спортзалы, столовые и библиотека с медиатекой.

Новая школа станет частью инфраструктуры возводимого здесь жилого комплекса «Заречье Парк». Также для его жителей построят детский сад, поликлинику и несколько разноуровневых паркингов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.