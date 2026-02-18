В Одинцовском округе построят паркинг с фасадами в стиле водной стихии

Мособлархитектура одобрила проект девятиэтажного паркинга на 498 машиномест в жилом комплексе «Заречье Парк» в поселке Заречье, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Многоуровневый надземный гараж-стоянка площадью более 15 тысяч квадратных метров появится на территории жилого комплекса «Заречье Парк» в Одинцовском городском округе. На первом этаже здания предусмотрены помещения общественного назначения.

Строительство паркинга планируется начать во втором квартале текущего года. Архитектурный облик здания вдохновлен темой водной стихии: фасады украсят алюминиевые ламели, имитирующие движение волн, а плавный изгиб угловой части создаст эффект непрерывного потока.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что композиция фасадов и графические изображения на кровле формируют целостный художественный образ, переходящий от динамики к спокойствию. Здание будет выполнено в серо-белой гамме, входные группы выделят козырьками, а въезды и выезды оснастят навигационными конструкциями с подсветкой.

В рамках проекта предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории. Проектировщиком выступает архитектурное бюро S.23, реализацию осуществляет группа «Самолет».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.