В Одинцове завершается строительство здания Немчиновского лицея

Более 470 человек завершают строительство нового корпуса «Немчиновского лицея». Он рассчитан на 950 мест. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В поселке Новоивановское городского округа Одинцово завершаются работы по строительству нового учебного корпуса Немчиновского лицея на 950 мест. Рабочие ведут отделочные работы, устройство фасадов и входных групп, монтаж инженерных систем и лифтового оборудования, планировку и благоустройство территории. Работы ведутся в несколько смен. Стройготовность составляет более 85%», — говорится в сообщении.

В новом четырехэтажном здании разместятся 48 классов, в том числе 10 специализированных: физики, химии, информатики, инженерии и других дисциплин. Здесь также разместят столовую на 850 мест, актовый зал на 400 мест, большой и малый спортзалы с раздевалками и душевыми, библиотеку, мастерские, в которых ученики смогут обрабатывать древесину и металл, кабинеты психолога, логопеда, социального работника, медблок, административные и служебные помещения.

На прилегающей территории обустроят физкультурно-спортивную зону и места для отдыха, установят детские игровые комплексы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.