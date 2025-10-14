В Одинцове продолжается реконструкция здания Академии Дзюдо

После восстановления Академии в здании откроется комплекс спортивных секций для людей всех возрастов. В отремонтированном здании будет спортзал с трибунами на 2500 зрителей. На первом этаже разместят банный комплекс. В нем увеличат количество раздевалок и душевых комнат, сделают удобную сауну, мини-бассейн и купель для холодной воды. На втором этаже оборудуют кабинеты администрации спортивного комплекса, ресторан и банкетный зал. Площадь здания Академии дзюдо превышает 15 тысяч квадратных метров, а земельного участка — один гектар.

Начальник строительного участка Дмитрий Панков рассказал, что сейчас рабочие монтируют перегородки и почти завершили монтаж кровли. Далее строители будут вести отделочные работы. Заменят инженерные сети и систему пожаротушения. Преобразится и внешний облик здания, у него появится современный вентилируемый фасад.

Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.