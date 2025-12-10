сегодня в 14:33

В Одинцове приступили к строительству новой поликлиники на 300 посещений в смену

В Одинцовском округе строители приступили к основному этапу работ по строительству поликлиники для взрослых и детей на 300 посещений в смену. Подрядчик продолжает разрабатывать котлован и приступил к монолитным работам по строительству фундаментной плиты: выполняется бетонная подготовка и гидроизоляция, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В новой поликлинике предусмотрено специальное расположение кабинетов для сокращения очередей и удобная навигация. Наиболее востребованные специалисты будут вести прием на нижних этажах. Кабинеты профильных специалистов и зона диагностики займут верхние этажи. Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха, в кабинеты поставят удобную мебель. Поликлинику оснастят современным оборудованием. Площадь здания — более 5,5 тыс. кв. м.

Завершить строительство поликлиники планируется в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

Андрей Воробьев отметил, что только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.