В общежитии Красногорского колледжа началась поставка новой мебели

сегодня в 09:57

В Волоколамске в Ново-Солдатском переулке, д. 3 завершается капитальный ремонт здания общежития Красногорского колледжа. Скоро в помещениях начнут установку мебели, сообщает пресс-служба министерства строительного клмплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

В здании общежития продолжается отделка внутренних помещений — укладка плитки и линолеума, покраска стен, монтаж дверей, устройство инженерных сетей. Одновременно ведутся фасадные работы, устройство входных групп. Общая стройготовность по всем видам работ составляет более 80%.

На объект уже завезли большую партию мебели, которую вскоре начнут собирать и устанавливать в комнатах и общих помещениях общежития.

На 3 этаже здания, где завершается чистовая отделка уже начали устанавливать фальш-потолки, межкомнатные двери, сантехнику, впереди монтаж светильников и потолков.

Общая площадь здания 2 716 кв. м.

В ходе капремонта в здании заменили все инженерные сети. Здесь появятся новая охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

Открытие намечено на сентябрь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.