В новостройке по реновации на 1-й Мясниковской начались отделочные работы
Фото - © Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В Богородском районе ведется возведение односекционного дома общей площадью более 8 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Здание строят по адресу: ул. 1-я Мясниковская, з/у 16А.
«В Богородском районе на востоке столицы продолжается возведение односекционного жилого комплекса по программе реновации на 84 квартиры. Жилая площадь составит свыше 5 тыс. кв. м. Входные группы будут сквозными, с витражным остеклением и помещениями для консьержа и колясочной», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Для внешней отделки применят вентилируемый фасад с фиброцементными плитами. Монолитные работы уже завершены, сейчас идет монтаж фасадов и инженерных коммуникаций.
Дом строится в районе с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности расположены школы, поликлиники, магазины и кафе. Прилегающую территорию благоустроят: высадят зеленые насаждения, обустроят спортивные и игровые площадки, установят уличное освещение и камеры видеонаблюдения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.
Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.
Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».