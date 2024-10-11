В Нижнем Новогороде запланировано строительство гостиницы с пешеходным мостом

В Нижнем Новгороде планируется строительство гостинично-выставочного комплекса рядом с парком Победы на набережной Гребного канала. Проект изменений в правила землепользования и застройки города уже выставлен на публичные обсуждения на сайте администрации, сообщает pravda-nn.ru .

Согласно представленным визуальным материалам, здание будет многоуровневым, его высота будет варьироваться от 2 до 21 этажей. Самая высокая точка комплекса будет соединена пешеходным мостом с Верхневолжской набережной.

Внутри гостиницы предусмотрены номера и апартаменты с отдельными входами, а также различные зоны для досуга, такие как детский и концертно-развлекательный клубы, выставочный зал, ресторан, бар и кофейня.

Кроме того, на территории комплекса будут созданы как подземные, так и надземные парковки, а также стоянка для велосипедов.

Еще в рамках проекта запланировано строительство нового оперного театра. Общественные обсуждения продлятся по 18 октября.