В Нижнем Новгороде аварийный фонд составляет 1,7%

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время презентации доклада о реализации нацпроектов в 2024 году на заседании гордумы рассказал о том, что в регионе насчитывается порядка 1,7 тысяч аварийных домов, сообщает pravda-nn.ru .

«Это много, но ниже, чем в целом по стране, где показатель составляет 2,5%. Но работы предстоит много», — отметил глава города.

С начала года в Нижнем Новгороде удалось расселить почти 55 тысяч квадратных метров жилой площади, что соответствует 192 многоквартирным домам, признанным аварийными до 2017 года. Эти мероприятия были частью реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В текущем году также стартовала программа по переселению жителей Нижнего Новгорода из домов, которые получили статус аварийных в период с 2017 по 2022 год. В общей сложности планируется переселение 251 аварийного здания, что будет осуществляться в четыре этапа до 2028 года.

Кроме того, в следующем году в городе запланировано строительство трех многоквартирных домов: в Автозаводском районе на улице Садовой, в Сормове на улице Зайцева и в Приокском районе на улице 40 лет Победы. На проекты и строительство этих объектов уже подписаны муниципальные контракты.