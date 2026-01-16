В Наро-Фоминском округе 18 семей получили сертификаты на покупку или строительство жилья

В Наро-Фоминском округе 18 семей, включая три многодетные, получили свидетельства на приобретение или строительство собственного жилья по программе «Жилище», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминском округе 18 семей стали обладателями сертификатов на покупку или строительство собственного жилья. Среди получателей — три многодетные семьи, для которых эта поддержка особенно значима.

Свидетельства вручила заместитель главы округа Наталья Трофимова. Команда комитета по управлению имуществом сопровождает семьи на всех этапах: помогает с оформлением документов, консультирует и поддерживает до завершения сделки.

Программа «Жилище» в Подмосковье предназначена для молодых семей, где супругам до 35 лет и которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. При наличии регистрации в регионе и дохода или возможности оформить кредит на оставшуюся часть стоимости жилья, государство предоставляет поддержку в размере 35% от расчетной стоимости.

С начала действия программы в округе улучшили жилищные условия 353 молодые семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.